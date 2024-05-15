В словацкого премьера Фицо стреляли: в сети обнародовали момент нападения

На премьера Словакии Роберта Фицо совершили покушение во время выездного заседания правительства. В сети осветили кадры, как это происходило

Напомним, словацкие СМИ в среду, 15 мая, сообщили о стрельбе после заседания правительства. Там отметили, что Фицо доставили в больницу.

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Покушение на Фицо

В Словакии в среду, 15 мая, произошла стрельба возле здания, где проводилось выездное заседание правительства. В результате этого был ранен премьер-министр страны Роберт Фицо. Так, главу словацкого правительства немедленно доставили в больницу.

В сети уже публиковали кадры, как Фицо срочно вывозят с места стрельбы. Однако также обнародовали и сам момент покушения на премьер-министра Словакии.

Внимание! На кадрах чувствительный контент!

Момент покушения на премьера Словакии: смотрите видео

На снятых кадрах слышно, как нападающий совершил 5 выстрелов. Также видно, что стрелял старший мужчина, которого охранники сразу задержали.

Заметим, что ранее местные СМИ писали, что нападающим был 71-летний мужчина из города Левице, что на западе страны. Журналисты сообщали, что выстрел произвели из короткоствольного пулевого ружья, которым мужчина владел на законных основаниях.

Что известно о покушении на словацкого премьера