Украинский водитель фуры умер на границе в Словакии: как отреагировала очередь

Украинец работал водителем грузовика и стоял в очереди на границе на территории Словакии. Он умер на 36 году жизни.

О смерти украинского водителя сообщил Владимир Балин. Он является вице-президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины

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Что известно о трагедии

Балин отметил, что информация о смерти 35-летнего водителя является неофициальной. Украинца не стало во вторник, 27 февраля. У него осталась семья.

Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди сегодня умер. Трудно сказать, напрямую ли это связано с очередями, забастовщиков рядом не было. Он стоял в 100 километрах от границы, сколько ему еще было ехать – неизвестно. Следствие покажет, какая причина смерти,

– сказал он.

Балин заявил, что череда таких смертей продолжается. Из-за забастовок в Польше перевозчики пытаются объехать очереди с польской стороны через Словакию и Венгрию. Он задался вопросом, почему местные компетентные органы не реагируют на блокаду границы протестующими.

Соцсетями распространяется видео с места событий. На кадрах можно увидеть, что другие водители в очереди включили аварийные сигнализации и начали сигналить в честь умершего водителя.

Водители сигналят в честь украинца: смотрите видео



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