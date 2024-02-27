Украинский водитель фуры умер на границе в Словакии: как отреагировала очередь
Источник:"Мы-Украина"
Украинец работал водителем грузовика и стоял в очереди на границе на территории Словакии. Он умер на 36 году жизни.
О смерти украинского водителя сообщил Владимир Балин. Он является вице-президентом Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины
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Что известно о трагедии
Балин отметил, что информация о смерти 35-летнего водителя является неофициальной. Украинца не стало во вторник, 27 февраля. У него осталась семья.
Мы получили пока неофициальную информацию, что один из водителей, 35 лет, который стоял на территории Словакии в очереди сегодня умер. Трудно сказать, напрямую ли это связано с очередями, забастовщиков рядом не было. Он стоял в 100 километрах от границы, сколько ему еще было ехать – неизвестно. Следствие покажет, какая причина смерти,
– сказал он.
Балин заявил, что череда таких смертей продолжается. Из-за забастовок в Польше перевозчики пытаются объехать очереди с польской стороны через Словакию и Венгрию. Он задался вопросом, почему местные компетентные органы не реагируют на блокаду границы протестующими.
Соцсетями распространяется видео с места событий. На кадрах можно увидеть, что другие водители в очереди включили аварийные сигнализации и начали сигналить в честь умершего водителя.
Водители сигналят в честь украинца: смотрите видео
Похожие случаи были возле Польши
- Напомним, что осенью 2023 года из-за забастовок в Польше умер 54-летний водитель украинской фуры. Это произошло неподалеку от пункта пропуска "Дорогуск – Ягодин" на парковке города Хелм.
- Еще один такой случай произошел недалеко от пункта пропуска "Корчева – Краковец". Водитель фуры с харьковскими номерами умер в Корчове на стоянке.
- Третий украинский водитель умер зимой прошлого года. Он тоже стоял в очереди из-за блокады польской границы с Украиной. Врачи госпитализировали этого человека, однако, к сожалению, в больницу его довезти живым не успели.