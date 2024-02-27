Про смерть українського водія повідомив Володимир Балін. Він є віцепрезидентом Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України

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Що відомо про трагедію

Балін наголосив, що інформація про смерть 35-річного водія є неофіційною. Українця не стало у вівторок, 27 лютого. У нього залишилася родина.

Ми отримали поки що неофіційну інформацію, що один з водіїв, 35 років, який стояв на території Словаччини в черзі сьогодні помер. Важко сказати, чи напряму це повʼязано з чергами, страйкарів поряд не було. Він стояв за 100 кілометрів від кордону, скільки йому ще було їхати – невідомо. Слідство покаже, яка причина смерті,

– сказав він.

Балін заявив, що череда таких смертей продовжується. Через страйки у Польщі перевізники намагаються об'їхати черги з польської сторони через Словаччину та Угорщину. Він поставив питання, чому місцеві компетентні органи не реагують на блокаду кордону протестувальниками.

Соцмережами шириться відео з місця подій. На кадрах можна побачити, що інші водії в черзі увімкнули аварійні сигналізації та почали сигналити на честь померлого керманича.

Водії сигналять на честь українця: дивіться відео



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