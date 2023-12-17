Все пассажиры – украинцы: в МИД рассказали детали ДТП с украинским автобусом в Словакии
В Словакии 17 декабря перевернулся автобус с украинцами. Он направлялся к украинской границе.
Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в ДТП вблизи населенного пункта Даргов. Все пассажиры автобуса – граждане Украины.
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Есть травмированные
ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира.
8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет,
– сообщил Николенко.
Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице. Там они ожидают на запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути.
Украинские консулы взаимодействуют со словацкими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Кроме того, выполняется дипломатическая работа.
В Польше разбился автобус с украинцами
- В Польше разбился автобус, в котором находились граждане Украины. Трагедия произошла на рассвете в селе Верешин Хрубешувского повета Люблинского воеводства на востоке Польши. Польская полиция написала, что авария произошла ориентировочно в 4:40 19 ноября. По данным правоохранителей, в результате инцидента погибли люди
- Представитель полиции Хрубешува Эдита Кристковяк рассказала изданию Radio Szczecin, что они установили – водитель автобуса, гражданин Украины, по неустановленным причинам на прямом участке дороги выехал на встречную полосу, а затем врезался в росшее на обочине дерево.
- В результате трагедии погибли две женщины и 6-летний ребенок. Их пытались реанимировать, однако они умерли на месте. Еще одного ребенка доставили в больницу в Люблине. В полиции заявили, что водитель был трезв. Однако другие обстоятельства аварии пока неизвестны.