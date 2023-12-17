Все пассажиры – украинцы: в МИД рассказали детали ДТП с украинским автобусом в Словакии

В Словакии 17 декабря перевернулся автобус с украинцами. Он направлялся к украинской границе.

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу рассказал, что посольство Украины в Словакии оказывает консульскую помощь украинцам, попавшим в ДТП вблизи населенного пункта Даргов. Все пассажиры автобуса – граждане Украины.

Смотрите также Во Львовской области произошло смертельное ДТП: погибли военнослужащие

Есть травмированные

ДТП произошло при участии автобуса, следовавшего за рейсом "Вена-Киев". В автобусе ехали 53 пассажира.

8 украинцев получили травмы средней степени тяжести. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет,

– сообщил Николенко.

Остальные пассажиры были перевезены в город Кошице. Там они ожидают на запасной автобус. По информации посольства, он уже в пути.

Украинские консулы взаимодействуют со словацкими стражами порядка для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат на контроле оказание медицинской помощи травмированным украинцам. Кроме того, выполняется дипломатическая работа.

В Польше разбился автобус с украинцами