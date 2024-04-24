В Смоленской и Липецкой областях пылали пожары: заявляют об атаке беспилотников
В России ночь прошла неспокойно. В частности, известно о пожарах в разных районах страны.
В Липецкой и Самарской областях возникли пожары. Россияне заявляют, что там украинские БпЛА атаковали объекты топливной промышленности, передает 24 Канал.
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Заявляют о взрывах
Жители Смоленской области сообщают о взрывах в районе местной нефтебазы. Там, конечно же, как всегда, говорят о работе сил противовоздушной обороны. Первый взрыв якобы прогремел в 3:15 ночи, в районе нефтяной базы возле села Раздорово (около 20 километров от Смоленска). Примерно через 15 минут раздался еще один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым.
Уже около четырех утра было слышно еще несколько громких звуков. Атаку вражеских беспилотников сообщил также губернатор Смоленской области Анохин.
В России возник пожар: смотрите видео
В то же время губернатор Липецкой области заявил о падении беспилотника в промышленной зоне. Он отметил, что обошлось без жертв, однако доверять сообщениям российских властей нужно с осторожностью.
В Смоленской области уже возникал пожар
- Оккупанты заявили, что 20 апреля дроны массированно атаковали Россию. Тревожно было и в Смоленской области, где вспыхнула нефтебаза, принадлежащая "Лукойлу".
- В российском минобороны заявили, что всего сбили 50 беспилотников. Правда, опубликованные в сети кадры демонстрируют, что дроны оккупанты, очевидно, сбивали по нефтебазам и другим объектам.
- В Смоленской области ночью было тревожно, так в Кардимовском районе вспыхнул пожар на объекте топливно-энергетического комплекса. В частности, это подтвердил и губернатор Смоленской области Василий Анохин. Он заявил, что около в 02:00 Кардымовский район атаковали беспилотники. Понятное дело, Анохин утверждает, что все дроны сбили, однако возник пожар на НПЗ.