В Смоленской области под удар попал авиаремонтный завод, – СМИ

Утром 21 января в Смоленской области раздавались взрывы. СМИ утверждают, что был атакован авиаремонтный завод.

Сообщается, что в Смоленской области под атаку попал авиаремонтный завод. Издание "РБК-Украина" ссылается на источники в спецслужбах. Такую же информацию со ссылкой на источники опубликовало издание Hromadske.

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Источники утверждают, что это операция ГУР

В Смоленской области расположен авиационный завод, который находится под санкциями Евросоюза и США. Он занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

Из открытых источников известно, что там производят и ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность", которыми оккупанты обстреливают Украину.

Источники издания заявили, что за атакой на объект стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. В октябре 2023 года это завод также был под атакой дронов. Сообщается, что это тоже операция украинской разведки.

На протяжении ночи беспилотники дважды атаковали Смоленскую область. Российское минобороны заявляло о сбитии всех БПЛА.

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