В Смоленской области под удар попал авиаремонтный завод, – СМИ
Утром 21 января в Смоленской области раздавались взрывы. СМИ утверждают, что был атакован авиаремонтный завод.
Сообщается, что в Смоленской области под атаку попал авиаремонтный завод. Издание "РБК-Украина" ссылается на источники в спецслужбах. Такую же информацию со ссылкой на источники опубликовало издание Hromadske.
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Источники утверждают, что это операция ГУР
В Смоленской области расположен авиационный завод, который находится под санкциями Евросоюза и США. Он занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.
Из открытых источников известно, что там производят и ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность", которыми оккупанты обстреливают Украину.
Источники издания заявили, что за атакой на объект стоит Главное управление разведки Минобороны Украины. В октябре 2023 года это завод также был под атакой дронов. Сообщается, что это тоже операция украинской разведки.
На протяжении ночи беспилотники дважды атаковали Смоленскую область. Российское минобороны заявляло о сбитии всех БПЛА.
Ночью в России "прилетело" в разных регионах
- Ночью 21 января Россию массово атаковали БПЛА. Есть несколько мощных прилетов.
- В частности, на российском нефтеперерабатывающем заводе в поселке Усть-Луга произошел взрыв – загорелся терминал, грузящий нефтеперерабатывающие продукты на экспорт. По данным российских изданий, в терминал якобы прилетели два БПЛА.
- Также было жарко в Туле. Согласно видео, которые распространяют в соцсетях, есть попадание в завод "Щегловский вал", производящий систему противовоздушной обороны "Панцирь".
- Кроме того, беспилотники фиксировали над Смоленской и Орловской областями.
- Официально российское минобороны заявило о якобы сбитии беспилотников над территорией Тульской, Орловской и Смоленской областей. Однако о Ленинградской области, где горит нефтеперерабатывающий завод, совсем не упомянули.