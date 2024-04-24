Вероятно, догорают НПЗ: горячие кадры из Смоленской области и Воронежа
Российские нефтеперерабатывающие заводы довольно часто становятся целями для атак. Вероятно, так произошло и в Смоленской области, однако официального подтверждения нет
Российские телеграмм-каналы писали о пожаре в Смоленской и Липецкой области, а затем также писали о возгорании в Воронеже. Вероятно, под ударом были НПЗ, передает 24 Канал.
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Пожары довольно масштабные
В Смоленской области вспыхнул масштабный пожар. Россияне делятся кадрами с места происшествия. один из авторов видео отмечает, что "слышно, как горит". Точно неизвестно, какой именно объект оказался в огне, однако, вероятно, говорится о нефтеперерабатывающем заводе в Ярцевском районе региона России.
В России, вероятно, горит НПЗ: смотрите видео
Кроме видео, россияне также делятся и фото. Можно рассмотреть, что возгорание набрало силу. В России настаивают, что возгорание произошло в результате атаки беспилотников.
Пожар в Смоленской области: смотрите фото
Кроме этого, пишут также, что в Воронежской области тоже что-то горит. Стоит отметить, что там сначала тоже заявляли о "перехвате" дронов. В то же время в сети распространяют видео, однако пока неизвестно, действительно ли эта запись оттуда и, актуальна ли она.
В Воронеже тоже может что-то гореть: смотрите видео
Буданов сказал, будут ли новые удары по России
- Западные журналисты в очередной раз взяли интервью у главы ГУР Буданова. Он рассказал, планирует ли Украина наносить новые удары по тылу россиян.
- Кирилл Буданов надеется, что украинские атаки на территории России будут продолжаться. Идея в том, чтобы показать бессилие Путина, мол, он не может защитить население от проникновения войны в Россию.
- Глава ГУР объяснил: когда человек живет в Санкт-Петербурге и видит войну только по телевизору, он будет поддерживать боевые действия. Но когда какой-то объект атакуют возле вашего дома, вы начнете нервничать – как минимум.