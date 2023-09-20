В России жалуются, что их нефтебазу в Сочи посетил беспилотник

В Сочи утро выдалось жарким. Там несколько часов гасили масштабный пожар, возникший возле аэропорта. Россияне заявляют, что там их нефтебазу якобы атаковал беспилотник.

Утром 20 сентября в Сочи произошел большой пожар. Недалеко от аэропорта в Адлере пылала нефтебаза, сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Пытались ударить по нефтебазе под Рязанью": россияне жалуются о новой "атаке беспилотниками"

Россияне жалуются о беспилотнике

По данным российских СМИ, причиной воспламенения резервуара с дизельным топливом стала атака беспилотника. Дрон-камикадзе якобы врезался в нефтебазу.

Россияне говорят, что, мол, пожар уже удалось ликвидировать. На месте работают сотрудники следственного комитета и спецслужбы.

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла около 5:15 утра. Над городом поднялся огромный столб дыма. А местные сообщали о звуке взрыва.

Впоследствии оккупанты заявили, что в Адлерском районе горит резервуар с 1200 тоннами керосина. Россияне утверждают, что вспышка якобы могла стать следствием атаки беспилотника. Площадь пожара составила около 100 квадратов, отмечали пропагандисты.

В России продолжается "хлопковый" марафон: последние новости