Горят верхние этажи: в Киеве дрон попал в дом в Соломенском районе
Источник:Виталий Кличко
Россияне поздно вечером 25 октября атаковали Киев своими дронами типа "Шахед". В Соломенском районе, по предварительным данным, есть попадания.
Там возник пожар в доме. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.
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Какие последствия атаки "Шахедами" по Киеву
Мэр Киева отметил, что в Соломенском районе столицы слышали взрыв. Там предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом.
Экстренные службы направляются на место. Подробности позже,
– написал Кличко.
Впоследствии он отметил, что в этом районе в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи.
Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.
"Оперативные подразделения следуют на место", – отметил генерал.
В 21:36 Попко написал, что в Соломенском районе в многоквартирном доме, по предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания. Там возник пожар, а информация о последствиях и пострадавших уточняется.
А Кличко через несколько минут отметил, что повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.
Стоит отметить, что до этого в Киеве также слышали взрывы. Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за движения вражеских "Шахедов".
В КГВА писали о работе ПВО по вражеским дронам. Тревогу также объявили и в Киевской области, и там по вражеским дронам также отрабатывали наши защитники неба.
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Россияне не впервые атакуют Киев "Шахедами"
- В Киеве воздушная тревога также была и ночью 25 октября. Тогда враги также пытались атаковать столицу "Шахедами".
- Тогда на подступах к столице также работала ПВО. Местные из-за этого могли слышать звуки взрывов.
- Уже утром начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что за ночь было обезврежено до полтора десятка дронов врага, угрожавших столице Украины. Тогда это была уже 15 воздушная атака на Киев в октябре.