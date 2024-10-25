Горят верхние этажи: в Киеве дрон попал в дом в Соломенском районе

Россияне поздно вечером 25 октября атаковали Киев своими дронами типа "Шахед". В Соломенском районе, по предварительным данным, есть попадания.

Там возник пожар в доме. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко.

К теме "Шахеды" атакуют Киев и ряд областей: где сейчас звучит тревога

Какие последствия атаки "Шахедами" по Киеву

Мэр Киева отметил, что в Соломенском районе столицы слышали взрыв. Там предварительно, вражеский БПЛА попал в жилой дом.

Экстренные службы направляются на место. Подробности позже,

– написал Кличко.

Впоследствии он отметил, что в этом районе в высотном доме, куда попал вражеский дрон, горят верхние этажи.

Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что в результате атаки БПЛА армии России по Киеву в Соломенском районе города в многоквартирном жилом доме возник пожар в отдельной квартире.

"Оперативные подразделения следуют на место", – отметил генерал.

В 21:36 Попко написал, что в Соломенском районе в многоквартирном доме, по предварительной информации, получили повреждения несколько квартир на верхних этажах здания. Там возник пожар, а информация о последствиях и пострадавших уточняется.

А Кличко через несколько минут отметил, что повреждены квартиры на 17, 18, 19 этажах.

Стоит отметить, что до этого в Киеве также слышали взрывы. Ранее в столице объявили воздушную тревогу из-за движения вражеских "Шахедов".

В КГВА писали о работе ПВО по вражеским дронам. Тревогу также объявили и в Киевской области, и там по вражеским дронам также отрабатывали наши защитники неба.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме.

Россияне не впервые атакуют Киев "Шахедами"