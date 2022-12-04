Есть достаточно скепсиса: в разведке США дали прогноз по развитию войны в Украине зимой

В последующие несколько месяцев в Украине сохранится понижение темпов боевых действий. Украина и Россия планируют подготовиться к контрнаступлению после зимы.

Об этом заявила директор по национальной разведке США Аврил Гейнс. По ее словам, понижение темпа боевых действий будут фиксировать в ближайшие месяцы.

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В США сомневаются, что Россия будет готова к наступлению после зимы

Мы уже наблюдаем некоторое снижение темпов конфликта... И мы ожидаем, что это, вероятно, будет то, что мы увидим в ближайшие месяцы,

– сказала она.

В американской разведке заявили, что Украина и Россия постараются переформировать войска и пополнить запасы, чтобы подготовиться к контрнаступлению после зимы.

"На самом деле у нас достаточно скепсиса относительно того, будут ли россияне действительно готовы это сделать", – сказала Гейнс. Она добавила, что перспективы на этот период для украинцев "более оптимистичны".

О чем еще сказали в разведке США

По словам Гейнса, в США не фиксируют никаких доказательств снижения воли Украины к сопротивлению, несмотря на массированные атаки на энергосистему Украины.

Она подчеркнула, что атаки России на энергетику значительно взорвали украинскую экономику. Однако, по ее мнению, президент России Владимир Путин был удивлен тем, что его войска не добились большего.

Гейнс отметила, что Кремль, вероятно, тратит свои военные запасы "достаточно быстро", а потому обращается в другие страны за боеприпасами.

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