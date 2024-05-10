Возле Липцов и Волчанска – контрударные меры: Генштаб сообщил свежую информацию о Харьковщине

Ситуация в Харьковской области остается сложной, но Силы обороны контролируют ситуацию. Командование армии заявляет о контрударных мерах в районе Липцев и Волчанска, где пытаются наступать россияне.

Как отмечают в Генеральном штабе, по состоянию на вечер 10 мая украинские защитники держат оборону. Захватчики не оставляют попыток осуществлять наступательные действия, однако наши воины наносят контрудары.

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Тяжелая ситуация на Харьковщине

Кроме боев в районе Липцов и Волчанска, продолжаются битвы за населенные пункты у границы, которые фактически находились в серой зоне. Речь идет о Стрелечьем, Пыльном и Борисовке, а также территории в районе Олейниково и Огирцевого.

На Харьковщине продолжаются оборонительные бои против попыток российских оккупантов вести наступательные действия и продвигаться в глубину территории нашего государства. В направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры. Враг применяет пехоту и технику,

– говорится в сообщении.

Генштаб отмечает: Силы обороны Украины действуют на подготовленных оборонительных рубежах. Наши бойцы осуществляют огневое поражение, имея за задачу сорвать наступление врага и уничтожить как можно больше оккупантов.

Решение на усиление наших боевых подразделений будут реализованы,

– добавляют в командовании Вооруженных Сил Украины.

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Контекст: что нужно знать