В Сухопутных войсках отреагировали на заявления о побеге бывших осужденных, которые присоединились к ВСУ

В СМИ распространялась информация, что бывшие осужденные, которые присоединились к рядам ВСУ, якобы сбежали из Украины. Однако такие сообщения не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках ВСУ. Там также отметили, что все бывшие заключенные сейчас продолжают проходить активную подготовку.

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В ВСУ прокомментировали заявления о "побеге заключенных" из учебного центра

В сети 25 июня начала распространяться информация о якобы побеге из учебного центра бывших заключенных, которые присоединились к рядам ВСУ. Однако, такая информация не соответствует действительности.

Все бывшие заключенные сейчас проходят активную подготовку и готовятся к выполнению боевых задач в своих подразделениях,

– отметили в Сухопутных войсках.