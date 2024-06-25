Про це повідомили у Сухопутних військах ЗСУ. Там також наголосили, що усі колишні в'язні нині продовжують проходити активну підготовку.

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У ЗСУ прокоментували заяви про "втечу в'язнів" з навчального центру

У мережі 25 червня почала поширюватися інформація про нібито втечу з навчального центру колишніх в'язнів, які долучилися до лав ЗСУ. Однак, така інформація не відповідає дійсності.

Всі колишні ув'язнені зараз проходять активну підготовку та готуються до виконання бойових завдань у своїх підрозділах,

– наголосили у Сухопутних військах.

У Сухопутних військах додали, що колишні засуджені, які долучилися до лав ЗСУ, – вмотивовані та патріотично налаштовані. Вже після проходження військового вишколу вони зможуть продемонструвати себе на полі бою та даватимуть гідну відсіч окупантам.

У ЗСУ також вкотре наголосили, що поширення неперевіреної та недостовірної інформації – це підігравання ворожій пропаганді та дискредитація мобілізаційної кампанії.