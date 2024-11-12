В Сумах прогремел взрыв: какой была угроза для города
В Сумах утром 12 ноября прогремел взрыв. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Призываем жителей Сум и области оставаться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Что известно о взрыве в Сумах
Воздушную тревогу в Сумской области объявили в еще в 08:40. Уже в 09:36 Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока!
– написали военные.
В самих Сумах взрыв услышали через три минуты, о чем написали корреспонденты Общественного.
"В Сумах был слышен звук взрыва", – отметили журналисты.
Сейчас в Сумской ОВА или мэрии не комментировали ситуацию со взрывом в Сумах и последствия.
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