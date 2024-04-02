В Сумах прогремел взрыв: перед этим россияне запустили КАБ

В Сумах вечером 2 апреля прогремел мощный взрыв. Воздушные силы предупреждали о пусках российских КАБов.

Из-за пусков КАБ по всей Сумской области объявили воздушную тревогу. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

К теме Это главная миссия Путина: с какой целью Россия бомбит Сумскую область

В Сумах слышали громкий взрыв

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 21 час 42 минуты. Воздушные силы предупреждали об угрозе с неба.

Внимание! Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения!

– написали военные.

Через 17 минут стало известно, что российские захватчики пустили управляемые авиационные бомбы по Сумской области. Воздушные силы предупредили о дополнительной угрозе.

Уже в 22 часа 01 минуте в Сумах было громко. Корреспонденты Суспильного писали, что жители города слышали взрывы.

"В Сумах был слышен взрыв", – сообщили журналисты.

В конце концов уже в 22 часа 08 минут воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги в Сумской области.

В этот день россияне обстреляли также Днепр

В Днепре 2 апреля около 16 часов 42 минуты раздались мощные взрывы. Воздушные силы предупредили об управляемой авиационной ракете в направлении города.

Корреспонденты 24 Канала сообщали, что во время атаки в городе мигал свет. Впоследствии в ОВА сообщили, что поврежден один из учебных заведений.

сообщали, что во время атаки в городе мигал свет. Впоследствии в ОВА сообщили, что поврежден один из учебных заведений. В ГСЧС сообщили о, по меньшей мере, 18 пострадавших в городе, из которых 6 – дети. По данным службы, 10 человек госпитализированы, из них 5 детей. Стоит отметить, что на месте событий все еще продолжаются спасательно-поисковые работы, поэтому количество пострадавших может увеличиться.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что врачи уже оказывают помощь пострадавшим в медицинских учреждениях. На месте событий работают все экстренные службы, включая медиков, спасателей и полицейских, которые оказывают помощь и фиксируют преступления России.