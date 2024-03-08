В Сумах прогремел взрыв: Россия ударила из авиации КАБами

Россияне атаковали Сумскую область вечером пятницы, запустив авиацию. Что известно о взрыве в Сумах 8 марта – расскажет 24 Канал.

Управляемые авиационные бомбы стали проблемой для Авдеевки, но россияне бьют ими не только на Востоке. Под удар часто попадает Херсонская область и вообще приграничье. Оккупанты используют КАБы везде, где могут дотянуться.

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Что известно о взрыве в Сумах 8 марта

О том, что в городе слышен взрыв, сообщили корреспонденты "Суспильного" около пяти вечера. В 16:51 Воздушные силы писали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.

Где сейчас тревога

На 17:12 тревога объявлена в таких областях:

Сумская;

Харьковская;

Черниговская;

Полтавская.

В 17:18 ВС написали о повторных пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области. Пройдите в укрытие!

В Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации вдоль границы. Время от времени в некоторых областях дают отбой, а затем снова тревогу. Это происходит потому, что Силы обороны реагируют на угрозу и предупреждают о ней гражданских.

Не мешайте работать силам ПВО, не снимайте их работу и будьте подальше от окон!

Россияне обстреляли Сумы 7 марта

Тогда пострадали 26 человек и есть двое погибших. Шесть человек находятся в медучреждениях.

В Сумской ОВА рассказали, что повреждены помещения школы, центральной городской больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Выбито более ста окон и десять дверей.

Сеть облетели фото, где видно машины скорых в обрамлении разбитых стекол. Оккупанты стреляют по медучреждениям уже не впервые.

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак рассказал 24 Каналу, что в марте враг особенно активизировался. Ситуация в области неспокойная. По мнению чиновника, все это делается для того, "чтобы навести панику на людей, создать агрессию, мол, когда это уже закончится".

Именно на Сумщине Россия впервые применила бомбу дистанционного минирования. Такое оружие запрещено международными конвенциями, но россиян это не останавливает.