В Сумах прогремели взрывы: что известно
В Сумах вечером 8 марта прогремели мощные взрывы. До этого в области объявляли тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Сумах
Тревогу в Сумской области объявили в 19:16. Тогда Воздушные силы сообщали об угрозе атаки ударными беспилотниками для региона.
"Внимание! В районе Сум вражеские ударные БПЛА! Возможна работа ПВО", – говорилось в сообщении.
Позже к этому также добавилась и угроза от российской авиации. Военные написали и о запусках управляемых авиационных бомб по региону.
Пуск КАБ на Сумскую область,
– написали Воздушные силы.
Уже в 22:08 в самих Сумах раздались громкие звуки. Об этом написали местные корреспонденты Суспильного.
"В Сумах были слышны взрывы", – говорится в сообщении.
Позже в Сумской МВА написали, что есть попадание беспилотника возле жилых домов. Последствия еще уточняются.
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