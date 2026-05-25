Об этом информируют корреспонденты Общественного.

Важно Россия угрожает новой атакой по Киеву: ЦПИ объяснил намерения врага

Что известно об атаке на Сумы?

Следует отметить, что Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеского дрона в регионе около 17:45. Движение БПЛА фиксировали и мониторинговые каналы.

Сообщения о взрыве в городе поступило уже в 18:16, впоследствии горожане вздрогнули от повторного взрыва.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Пока официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти предоставит эти данные впоследствии.

Обратите внимание! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграм-канале 24 Канала.

Какие еще города находились под прицелом врага в течение дня?

Начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа сообщил об атаке на Днепр. Впоследствии он уточнил, что в результате российского удара ранения получили трое мужчин в возрасте 18, 45 и 67 лет. Всех пострадавших доставили в больницу, при этом двое находятся в тяжелом состоянии.

В результате обстрела в Павлограде получил повреждения многоквартирный дом, а на месте возник пожар. По состоянию на 13:09 количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Среди травмированных – 18-летний парень, мужчины 43 и 45 лет, а также шестилетний ребенок.

Также российские войска нанесли удар по Краматорску, применив 5 авиабомб ФАБ-250. Под обстрелы попали районы многоэтажной жилой застройки и объекты гражданской инфраструктуры. По предварительным данным, в Краматорске пострадали две женщины и один мужчина.