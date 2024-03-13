В Сумах "Шахед" уничтожил 15 квартир: могут быть погибшие

В Сумах вражеский БплА типа "Шахед" попал в пятиэтажный дом. Предварительно, было повреждено 30 квартир.

По предварительной информации из-под завалов спасены 10 человек, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. Вероятно, есть погибшие.

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Последствия российской атаки

В результате попадания вражеского БпЛА типа "Шахед" в жилой пятиэтажный дом, предварительно, повреждены 30 квартир, из них 15 – разрушены,

– сообщили в ОВА.

Из-под завалов удалось спасти 10 жителей, 8 из которых получили травмы различной степени тяжести. В сообщении говорится, что вероятно, есть жертвы. Сейчас информация уточняется.

Заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак сообщил, что среди пострадавших есть 5 детей.

По информации Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, тушение пожара продолжается. Он добавил, что еще три человека могут быть пропавшие без вести.

По состоянию на утро аварийно-спасательные работы на месте удара продолжаются. На месте работают все необходимые службы.

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