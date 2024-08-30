В Сумах снова взрывы: в области тревога из-за угрозы баллистики
В Сумах вечером 30 августа снова прогремели взрывы. До этого по всей области объявляли воздушную тревогу.
Сирены звучали из-за возможных пусков баллистики врагом. 24 Канал призывает жителей Сум находиться в укрытиях гражданской защиты, ведь это может спасти жизнь.
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Что известно о взрывах в Сумах
Воздушная тревога в Сумской области прозвучала в 19:12. До этого Воздушные силы предупреждали о возможной угрозе баллистики.
Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления!
– написали военные.
Через несколько минут Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели через Сумскую область в западном направлении. В то же время в Сумах услышали громкие звуки, о чем рассказали корреспонденты Суспильного.
"В Сумах прогремел взрыв", – написали журналисты.
Мониторинговые телеграм-каналы писали также об угрозе баллистики для Севера из Курской и Воронежской областей. Впоследствии мониторы сообщили о приходах по пригороду Сум из Курской области.
Взрывы в Сумах также подтвердил и глава Сумской ГВА Алексей Дрозденко. Он поблагодарил ПВО за проделанную работу.
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К слову, во время атаки на Сумы ночью 30 августа россияне попали по предприятию, которое производит упаковки для детского питания. По последним данным МВД, в результате этого удара погибли 2 человека, еще 13 – получили ранения.