В Сумах враг ударил по гражданской инфраструктуре

Удар по Сумам 2 апреля пришелся на гражданскую инфраструктуру. Подробно о последствиях обстрела расскажет 24 Канал.

Город был под атакой врага около десяти вечера. Воздушные силы писали о пусках управляемых авиационных бомб в сторону Сум.

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Какие последствия обстрела Сум

Враг нанес авиационный удар по сумской пригородной гражданской инфраструктуре. Предварительно, погибших нет,

– написали в Сумской ОГА.

Там сообщили: продолжаются работы по ликвидации последствий удара, а на месте работают все необходимые службы.

"Будьте внимательны и осторожны, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – завершили чиновники.

Где сейчас тревога

На 23:40 красные четыре области – Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская. Известно, что враг запустил "Шахеды".

Ранее обстреляли Днепр

Днем в городе слышали взрывы – туда оккупанты запустили управляемую авиационную ракету. Корреспонденты 24 канала заметили, что во время атаки мигал свет.

К сожалению, не обошлось без разрушений: попали в здание колледжа и детского сада. Есть по меньшей мере 18 пострадавших, 6 из них – дети. Сейчас город оправляется от атаки, поисковая операция продолжается.



