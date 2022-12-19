Жители одного из тернопольских домов добились отключения света у соседей

19 декабря 2022, 19:46
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Святослав Журовский

Одному из тернопольских домов "повезло" и там не выключали электроэнергию. Однако соседям это не нравилось.

Об этом написал Святослав Журовский, ранее создавший карту электроснабжения Тернополя. Он отметил, что свет в доме не выключали из-за того, что рядом работает пекарня.

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"Дом на переулке Кирпичный 1-д был подключен к хорошей линии (что и пекарня), на которой всегда было светло. Жители соседних домов написали коллективные жалобы в электросети и теперь все сидят вместе без света. Вот настоящая победа!", – отметил Журовский.

Почему у соседей есть свет

Поставщик электроэнергии Yasno объяснил, что причина наличия или отсутствия света в линиях электропередач. Указали, что в домах (или даже подъездах) может быть несколько линий электросетей. Следовательно, дома принадлежат к разным группам и имеют разные графики отключения света.


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Автор: Марія Масюк