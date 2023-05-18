В Тернопольской области впервые за несколько месяцев обновили графики отключений света

Энергетики Тернопольской области обновили графики отключений света. Такие изменения произошли впервые за долгое время.

Отмечают, что такие изменения связаны с установкой Укрэнерго. Сами же графики обновили на период с 15 по 21 мая.

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Потребителей разделили на три группы

Специалисты сообщают, что населенные пункты Тернопольской области условно разделили на три группы потребителей. Согласно каждой были и составлены почасовые графики отключения электроэнергии.

Согласно им, каждая группа не будет иметь электроснабжения минимум три часа, а максимум – шесть.

На Тернопольщине обновили графики / Фото "Тернопольоблэнерго"

В то же время следует отметить, что пока графики применять не будут, поскольку лимиты до области не были доведены.

Пресс-секретарь "Тернопольоблэнерго" Наталья Лысая в комментарии изданию ZAXID.NET рассказала, что если в области установят лимиты потребления, то всех жителей обязательно об этом сообщат.

Ситуация со светом в Украине: последние новости

Поскольку Украина готовится к новому осенне-зимнему сезону, который может быть достаточно тяжелым, облэнерго могут вводить веерные отключения этим летом. Эксперт Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом поделился своим прогнозом.

В то же время в Минэнерго сообщали, что, несмотря на попытки врага уничтожить украинскую энергосистему, благодаря работе энергетиков она все еще работает и полностью обеспечивает потребление.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что отключения потребителей от электроснабжения могут происходить исключительно вследствие повреждения российскими оккупантами объектов генерации и сетевой инфраструктуры.

По данным Укрэнерго, сейчас в Украине достаточно производства электроэнергии для покрытия потребления. Однако в часы пиковой нагрузки может возникнуть дефицит энергетической мощности. Энергетики это связывают с проведением ремонтных работ на поврежденных энергетических объектах страны и подготовкой к предстоящему отопительному сезону.