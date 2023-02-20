В Тернопольской области перевернулся автобус из Буковеля: есть погибшие и раненые

В Тернопольской области 19 февраля перевернулся автобус Neoplan. Он ехал из Буковеля в областной центр.

ДТП произошло примерно в 22:26 на автодороге Н-18 в пределах села Старая Брикуля Микулинецкого территориального общества.

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В Тернопольской области перевернулся автобус

В 22:26 на номер экстренного вызова 101 поступило сообщение о ДТП в Старой Брикуле. Там на обочину перевернулся автобус Neoplan, осуществлявший нерегулярные перевозки из Буковеля Ивано-Франковской области в Тернополь.

На момент аварии в салоне находились 39 человек, в том числе 1 ребенок. В результате ДТП:

3 человека погибли,

еще 3 – получили ранения.

Пострадавших доставили в Теребовлянскую городскую больницу. К ликвидации последствий ДТП были привлечены 20 спасателей и 5 единиц техники подразделений ГУ ГСЧС Украины в Тернопольской области.

Сотрудники ГСЧС спасли пассажирку, которую деблокировали из-под автобуса. Также спасатели приняли меры, чтобы не допустить пожара.

С привлечением 3 единиц вспомогательной техники, предоставленной местным агропредприятием, автобус подняли с обочины на проезжую часть. Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Смотрите фото с места происшествия / Фото ГСЧС Тернопольщины

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