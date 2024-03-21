В Украине ликвидировали 8 офицеров и командира роты спецназа России: кто вошел в новую "партию"

Силы обороны успешно ликвидировали девять офицеров вооруженных сил России, включая командиров рот, дивизий и взводов.

Об этом сегодня, 21 марта, сообщил полковник ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан. По его словам, потери врага пополнили офицеры российской армии.

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"Партия" ликвидированных оккупантов

По словам полковника, Силы обороны "успешно демобилизовали" пятерых командиров и еще трех офицеров, среди них подполковник, а также командиры рот. Один из них участвовал в штурме Мариуполя.

Демобилизованы такие офицеры российской армии:

заместитель начальника военного учебного центра при СПбГУТ полковник Вадим Слюсар; подполковник Дмитрий Востров; командир артдивизиона ДШБ майор Эдгар Панкратов; командир роты спецназа старший лейтенант Никита Семочкин; командир роты старший лейтенант Николай Попов; лейтенант Максим Фролов; командир зенитно-ракетного взвода майор Олег Гринев; командир штурмового взвода младший лейтенант Руслан Умматов; лейтенант Игорь Петренко.



Партия ликвидированных в Украине оккупантов / Коллаж тг-канал "Штирлиц"

Полковник ВСУ Анатолий Штефан не уточнил, при каких обстоятельствах были ликвидированы российские оккупанты.

Участвовал в захвате Мариуполля

К слову, в российских СМИ публиковали информацию о ликвидации Никиты Семочкина. Отмечалось, что он уроженец Ельска, с позывным "Берн" и участвовал в захвате Мариуполя, а перед этим служил срочником в псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ, которая ппричастна к расстрелу мирных жителей в Буче Киевской области и пыткам над украинскими военнопленными.

При этом росСМИ тоже не пишут, как именно погиб оккупант.

! По состоянию на 21 марта в Украине ликвидировано более 430 тысяч российских воинов.