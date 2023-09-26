В Украине второй раз за день объявили тревогу: Воздушные силы заявили о ракетной угрозе

В Украине вечером 26 сентября была объявлена воздушная тревога. Это уже второе уведомление об опасности за день.

Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии до объявления отбоя, пишет 24 Канал. Это может спасти жизнь.

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Кроме того, следует доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только дронами, но и фейками.

Россия поднимала в небо МиГ-31К

Оперативно о тревогах, ракетной опасности для всех областей Украины и взрывах читайте в нашем телеграме Стартовали отбои.По всей Украине объявили тревогу. В Воздушных силах ВСУ заявили о взлете МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.Во всех областях Украины объявлен отбой воздушной тревоги.В Воздушных силах ВСУ объявили ракетную опасность по всей Украине. Дело в том, что с аэродрома Саваслейка произошел взлет МиГ-31К , который несет ракету "Кинжал".



Карта воздушных тревог в Украине 26 сентября / Скриншот

Российский МиГ-31К взлетел после длительного перерыва

Предыдущий раз Россия применила МиГ-31К для ракетного удара по Украине ракетой "Кинжал" 11 августа 2023 года.

Противник осуществил пуски 4 "Кинжалов" с четырех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей.

Оккупанты пытались атаковать аэродром Коломыя Ивано-Франковской области. Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку от аэродрома.

Тогда в результате ракетной атаки России жертвой стал маленький мальчик.

Предыдущий раз МиГ-31К взлетал в России 7 сентября. Тогда вражеский самолет также взлетал с аэродрома Саваслейка, но менее чем через час приземлился.

Почему в Украине объявляют тревогу из-за взлета МиГ-31