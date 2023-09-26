Під час повітряної тривоги слід перебувати в укритті до оголошення відбою, пише 24 Канал. Це може врятувати життя.
Дивіться також Масована атака "Шахедів" з двох напрямків: все, що відомо про нічний удар по Україні
Тривога була оголошена по всій Україні через зліт у Росії носія аеробалістичних ракет типу "Кинджал". Повітряна тривога тривала близько пів години.
Росія підіймала в небо МіГ-31К
Карта повітряних тривог в Україні 26 вересня / Скриншот
Російський МіГ-31К злетів після тривалої перерви
Попередній раз Росія застосувала МіГ-31К для ракетного удару по Україні ракетою "Кинджал" 11 серпня 2023 року.
Противник здійснив пуски 4 "Кинджалів" з чотирьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тульської та Липецької областей.
Окупанти намагалися атакувати аеродром Коломия Івано-Франківської області. Одну ракету Х-47 вдалося знищити в межах Київської області. Решта вдарили неподалік аеродрому.
Тоді внаслідок ракетної атаки Росії жертвою став маленький хлопчик.
Попередній раз МіГ-31К злітав у Росії 7 вересня. Тоді ворожий літак також злітав з аеродрому Саваслейка, але менш ніж за годину приземлився.
Чому в Україні оголошують тривогу через зліт МіГ-31
- Росія часто підіймає винищувачі МіГ-31К для тренувальних польотів чи перекидання на інший аеродром, проте в Україні все одно оголошують повітряну тривогу.
- Річ у тім, що МіГ-31К, як було сказано вище, несе аеробалістичну ракету "Кинджал". Цю смертоносну ракету можуть збивати лічені системи ППО, що є в України. Зокрема, це ЗРК Patriot, який вже довів свою ефективність проти "Кинджалів".
- Проте, коли Росія випускає "Кинджал", у сил ППО обмаль часу, щоб відреагувати на ракетний удар. Ця ракета летить з надзвуковою швидкістю і є вкрай складною ціллю для сил ППО. Відтак, потрібно перебувати в укритті, поки не буде оголошено відбій повітряної тривоги.