Во время воздушной тревоги следует находиться в укрытии до объявления отбоя, пишет 24 канал. Это может спасти жизнь.
Смотрите также Массированная атака "Шахедов" с двух направлений: все, что известно о ночном ударе по Украине
Тревога была объявлена по всей Украине из-за взлета в России носителя аэробаллистических ракет типа "Кинжал". Воздушная тревога длилась около получаса.
Россия поднимала в небо МиГ-31К
Карта воздушных тревог в Украине 26 сентября / Скриншот
Российский МиГ-31К взлетел после длительного перерыва
Предыдущий раз Россия применила МиГ-31К для ракетного удара по Украине ракетой "Кинжал" 11 августа 2023 года.
Противник осуществил пуски 4 "Кинжалов" с четырех самолетов МиГ-31К из воздушного пространства Тульской и Липецкой областей.
Оккупанты пытались атаковать аэродром Коломыя Ивано-Франковской области. Одну ракету Х-47 удалось уничтожить в пределах Киевской области. Остальные ударили неподалеку от аэродрома.
Тогда в результате ракетной атаки России жертвой стал маленький мальчик.
Предыдущий раз МиГ-31К взлетал в России 7 сентября. Тогда вражеский самолет также взлетал с аэродрома Саваслейка, но менее чем через час приземлился.
Почему в Украине объявляют тревогу из-за взлета МиГ-31
- Россия часто поднимает истребители МиГ-31К для тренировочных полетов или переброски на другой аэродром, однако в Украине все равно объявляют воздушную тревогу.
- Дело в том, что МиГ-31К, как было сказано выше, несет аэробаллистическую ракету "Кинжал". Эту смертоносную ракету могут сбивать считанные системы ПВО, которые есть у Украины. В частности, это ЗРК Patriot, который уже доказал свою эффективность против "Кинжалов".
- Однако, когда Россия выпускает "Кинжал", у сил ПВО мало времени, чтобы отреагировать на ракетный удар. Эта ракета летит со сверхзвуковой скоростью и является крайне сложной целью для сил ПВО. Следовательно, нужно находиться в укрытии, пока не будет объявлен отбой воздушной тревоги.