В Украине объявлен отбой воздушной тревоги: взлетел МиГ-31К

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Взлетал носитель гиперзвуковой ракеты типа "Кинжал".

Утром 29 июня 2024 года по всей Украине объявили воздушную тревогу. В 10:32 сообщили об отбое угрозы.

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Взлетал МиГ-31К

Сначала о взлете этого истребителя сообщили мониторинговые каналы. Впоследствии Воздушные силы подтвердили это и объявили о воздушной тревоге по всей территории нашего государства.

Этот самолет является носителем гиперзвуковой ракеты "Кинжал". О пусках не сообщали.

Помните, обычная осторожность может сохранить жизнь, поэтому не стоит пренебрегать собственной безопасностью. Во время воздушной тревоги нужно находиться в убежище или хотя бы пользоваться правилом двух стен, которое может защитить в критический момент.

27 июня 2024 года россияне тоже поднимали МиГ-31К. той ночью оккупанты осуществили запуски "Калибров".