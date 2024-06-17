Деньги сами себя не делают: насколько острый дефицит кадров в Украине

Из-за войны, которую Россия начала против Украины наше государство столкнулась с дефицитом кадров. Одной из причин является новый закон о мобилизации, который обусловил уменьшение количества квалифицированных работников.

Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что крупные логистические и строительные предприятия начинают объявлять конкурсы на замещение мужских вакансий женщинами. Он добавил, что достаточно известная нефтяная компания полтора месяца назад начала набор женщин на вакансию водителей бензовозов.

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В Украине проблемы с кадрами

Олег Пендзин отметил, что уже есть случаи, когда на работу в шахты спускаются женщины.

Мы имеем прецеденты, когда на месте мужчин стоят женщины, выполняя традиционную мужскую работу. К сожалению, это негативный момент, но он отражает ситуацию, которая сейчас есть на рынке труда из-за мобилизации. Она будет ухудшаться,

– подчеркнул он.

По мнению экономиста, первой критической отраслью, где трудно будет найти женщин для работы, является строительство. Сейчас там не хватает около 40% персонала.

Украине надо искать возможности для того, чтобы обходить современные реалии, ведь трудоустройство женщин на таких должностях точно не является окончательным выходом. Я думаю, что через некоторое время мы будем видеть трудовых мигрантов,

– сказал Пендзин.

Насущные потребности Украины

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба считает, что нехватка рабочей силы в Украине сейчас значительно важнее, чем трудности с энергетикой.

Вопрос с кадрами – это вопрос рабочих рук и заработка. Мы должны понимать, что деньги сами себя не делают, их создают рабочие места, на которых работают люди. Если не будет кому работать, а сегодня есть значительная проблема с квалифицированными рабочими, то и не будет дохода,

– отметил он.

Из-за ситуации в Украине страдают не только крупные предприятия, но есть малый бизнес. Часто появляется информация, что небольшие учреждения объявляют о прекращении своей деятельности из-за мобилизации людей, которые там отвечали за основную работу.

Это сложная проблема, ведь мобилизация переводит этих людей из налогоплательщиков в статус тех, кто берет из бюджета деньги. Вопрос трудовой миграции из заграницы быстро не решит эту проблему. Главное, чтобы был взвешенный подход к потребностям бизнеса через экономическое бронирование,

– высказался Олег Пендзин.

Украине не хватает работников