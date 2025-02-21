Оружие будущего: в Украине презентовали новый ударный дрон и необычные беспилотные системы

На форуме Defense Tech Innovations Forum презентовали новое украинское оружие. Среди них ударный дрон "Булава", воздушный дрононосец, наземный дрон-камикадзе с минами вместо колес и современный дистанционно управляемый модуль выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Армия TV.

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Какое новое оружие презентовали в Украине

В общем, на форуме Defense Tech Innovations Forum 2025 презентовали:

новый ударный дрон "Булава",

воздушный дрононосец,

наземный дрон-камикадзе с минами вместо колес,

современный дистанционно управляемый модуль выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Ударный БпЛА "Булава" визуально напоминает российский "Ланцет". Известно, что он может находиться в воздухе до 50 минут и имеет радиус действия 50+ километров.

"РБК-Украина" сообщает, что в комплект "Булавы", кроме самого дрона, входят также наземная станция управления, ретрансляторы и средства разведки, которые позволяют автономно выполнять боевые задачи. На опубликованном в сети видео можно увидеть, что дрон имеет Х-образное оперение.

Дрон "Булава": смотрите видео

Что касается наземного дрона-камикадзе с минами ТМ-62. Военный в комментарии журналистам заметил, что дрон не имеет колес – вместо них установлены мины. По его словам, это за счет взрывчатого вещества, которое можно как полезную массу привлекать на самом поле боя.

Наземный дрон с минами: смотрите видео

Кроме того, презентовали на форуме и Wolly 7,62 – современный дистанционно управляемый боевой модуль, предназначен для выполнения боевых и разведывательных задач в сложных условиях.

Основные характеристики Wolly 7,62:

калибр: 7,62 мм;

максимальная дальность поражения до 1000 метров;

вес 30 килограммов (без учета боекомплекта);

до 5 суток на одном заряде;

ИИ для распознавания живой силы и техники;

режимы наведения: ручное и автоматическое наведение на цель;

дальность связи до 100 метров.

Управляемый боевой модуль Wolly 7,62: смотрите видео

На Defense Tech Innovations Forum 2025 также показали дрононосец. Журналисты Армия TV сообщили, что эта беспилотная система как авианосец, но он летит и несет на себе дроны.

Как выглядит дрононосец: смотрите видео

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что уже в этом году украинцы смогут увидеть работу системы "рой дронов". Напомним, что такие БпЛА должны атаковать цели без привлечения к этому процессу пилота. Кроме того, в планах разработчиков есть цель создать технологию, во время которой дроны могли бы взаимодействовать между собой и буквально сражаться как одна команда.