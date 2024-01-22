Гореть им в аду, – Туск жестко высказался о "нейтральности" в войне между Россией и Украиной
22 января премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл в Киев, где встретился с президентом Зеленским. Политик подчеркнул, что война в Украине – это не только противостояние страны, на которую напали, и страны-агрессора, это борьба между добром и злом.
Во время совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Дональд Туск четко подчеркнул, что не может быть никакой нейтральности в отношении войны в Украине. Польский премьер призвал свободный мир помочь государству, которое отстаивает его основные ценности, передает 24 Канал.
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В Украине проходит мировой фронт
По словам Туска, война в Украине – это самый трагический фрагмент конфронтации добра со злом. Именно здесь проходит мировой фронт между этими двумя силами.
Политик заявил, что в вопросе российского нападения нет места ни для какой асимметрии. Это черно-белая ситуация. Премьер подчеркнул, что "те, у кого есть глаза, уши и сердце не могут делать вид, что не видят, что в Украине добро борется со злом".
Украина на своих плечах несет вопрос безопасности всей Европы. Сегодня она платит большую цену кровью за ценности, которые являются фундаментальными для свободного мира. Я хочу, чтобы это услышали во всех городах Европы, США и Канаде. Кто стоит за права человека и демократию, должен поддерживать Украину всеми возможными средствами,
– подчеркнул Туск.
Гореть им в аду
Также поляк раскритиковал те страны свободного мира, которые придерживаются нейтральности и держатся на одинаковой дистанции к Украине и России. Такие, по мнению политика, "заслуживают самого темного места в политическом аду".
Первый официальный визит Туска в Киев: что известно
- По словам Зеленского, он провел продуктивные переговоры с польским премьером. Кроме того, глава государств рассказал, что Польша предоставит Украине новый оборонный пакет. Также на встрече лидеры обсудили возможности будущего совместного производства оружия.
- Туск сообщил, что ему удалось вместе с Зеленским прийти к согласию по проблеме на общей границе между государствами. Политик выразил уверенность, что ее удастся решить в двустороннем формате без привлечения международных институтов.
- Также премьер подчеркнул, что Польша должна быть самым надежным союзником Украины в борьбе с Россией. Туск подчеркнул, что отпор агрессору для него – вопрос номер один.