В Украине разрешили мобилизовать первых осужденных в Нацгвардию

Хмельницкий районный суд начал рассмотрение первых представлений по мобилизации осужденных. В частности, двое осужденных захотели служить по контракту в Нацгвардии.

Суд начал рассматривать первые представления 21 мая. Известно, что служить по контракту захотели осужденные за кражи.

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Что известно о рассмотрении дел осужденных, которые захотели мобилизоваться

Во вторник, 21 мая Хмельницкий горрайонный суд начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины, действующих в области, об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них,

– заявили в суде.

Там объяснили, что в этот же день ходатайство осужденных отдельно поддержали прокурор и представитель Хмельницкого следственного изолятора. Так, суд:

эти ходатайства удовлетворил,

обязал Хмельницкий следственный изолятор безотлагательно, не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту,

от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП для заключения контракта и прохождения военной службы.

Представление суд рассматривал на открытом дистанционном судебном заседании в режиме видеоконференции.

Оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, что соответствует требованиям прохождения военной службы по контракту, определенным статьями 21-5 закона "О воинской обязанности и военной службе",

– объяснили в суде.

Что известно о добровольцах

Мобилизоваться в Нацгвардию решили мужчины 2000 и 1981 годов рождения. Они проживали в селах Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области. Известно, что:

осудили мужчин за кражи согласно статье 185 Уголовного кодекса Украины перед войной, в октябре и ноябре 2022 года, соответственно;

они должны были отбыть срок 4 года и 9 месяцев и 5 лет и 5 месяцев соответственно.

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По данным постановления суда, каждый из мужчин:

пригоден к военной службе по состоянию здоровья,

прошел профессионально-психологический отбор,

имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них теперь обязанностей.

Над мобилизованными осужденными в течение года будет административный надзор, однако не дольше их увольнения с военной службы. Наблюдать за бойцами будут командиры воинской части, в которых те будут проходить военную службу по контракту.

Осужденным мобилизованным запретили:

находиться за пределами места дислокации воинской части,

выезжать по личным делам без разрешения командира.

Кстати, каждое из постановлений подлежит немедленному исполнению. Однако жалобу на него можно подать в Хмельницкий апелляционный суд в течение 7 дней со дня его объявления. Если лицо находится под стражей – в тот же срок с момента получения копии постановления.

Обратите внимание! В Украине разрешили мобилизовать осужденных. Соответствующий закон 17 мая подписал Владимир Зеленский. Перед этим за него во втором чтении проголосовала Верховная Рада. Однако мобилизованными могут быть только осужденные по нетяжелым статьям. Зато осужденные за умышленное убийство, изнасилование, сексуальное насилие и преступления против основ национальной безопасности, а также коррупционеры мобилизоваться не смогут.