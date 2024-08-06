Была угроза баллистики, сохраняется опасность из-за "Шахедов": где в Украине тревога

Поздним вечером во вторник, 6 августа, Россия попыталась атаковать Украину. По времени атаки это похоже на предыдущий день. Что известно о тревоге в Украине сейчас – собрал 24 Канал.

В Сумской области тревога длится более 12 часов. Она началась в 11 часов 6 августа.

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Что известно о тревоге вечером 6 августа

Угроза применения баллистического вооружения с восточного направления!

– написали в Воздушных силах в 23:16.

После этого прозвучал сигнал тревоги в Киеве и ряде областей. Красной было ровно пол-Украины, кроме Житомирской, Винницкой, Одесской и всех западных областей.

Через три минуты дали отбой в Киеве и области, но все остальные регионы оставались красными. Мониторинговые каналы писали, что была угроза баллистики из Воронежа. Отбой по баллистике объявили в 23:49, о движении ракет не сообщали.

Где сейчас летят "Шахеды": данные ВС на 00:03 7 августа

С Николаевщины курсом на Одесскую область.

В западном направлении курс на Кировоградскую область.

Группа дронов есть в Днепропетровской области.

Где сейчас тревога: данные на 23:50 6 августа

Детали об атаке по Киеву 5 августа

Одна из северокорейских KN-23, упавшая под Броварами, развалилась в воздухе.

Это довольно типичная ситуация для ракет из Северной Кореи. Значительная часть из них разваливается еще в воздухе, а при попадании они имеют существенные отклонения.