В Украине была тревога из-за угрозы баллистики

24 Канал расскажет, что известно.

Ситуация похожа на события предыдущего дня, 17 февраля. Тогда россияне тоже пускали баллистику, примерно в это же время.

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Что известно о тревоге в Украине днем 18 февраля