В Украине была тревога из-за угрозы баллистики
24 Канал расскажет, что известно.
Ситуация похожа на события предыдущего дня, 17 февраля. Тогда россияне тоже пускали баллистику, примерно в это же время.
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Что известно о тревоге в Украине днем 18 февраля
Отбой угрозы баллистики, – ВС. Мониторы пишут, что есть цель на Павлоград. Скоростная цель на юге Запорожской области в северном направлении, – ВС. Данные интерактивной карты: Скоростная цель на юге Сумщины в юго-западном направлении, – ВС. Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога, В Киеве тревога.
Данные мониторинговых сообществ
В каких областях тревога
– Воздушные силы.
Отбой угрозы баллистики, – ВС.
Мониторы пишут, что есть цель на Павлоград.
Скоростная цель на юге Запорожской области в северном направлении, – ВС.
Данные интерактивной карты:
Скоростная цель на юге Сумщины в юго-западном направлении, – ВС.
Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога,
В Киеве тревога.