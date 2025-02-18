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24 Канал Новости Украины В Украине была тревога из-за угрозы баллистики
18 февраля, 14:56
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В Украине была тревога из-за угрозы баллистики

Ирина Чеботникова

24 Канал расскажет, что известно.

Ситуация похожа на события предыдущего дня, 17 февраля. Тогда россияне тоже пускали баллистику, примерно в это же время.

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Что известно о тревоге в Украине днем 18 февраля

15:25, 18 февраля

Отбой угрозы баллистики, – ВС.

15:19, 18 февраля

Мониторы пишут, что есть цель на Павлоград.

15:18, 18 февраля

Скоростная цель на юге Запорожской области в северном направлении, – ВС.

15:09, 18 февраля

Данные мониторинговых сообществ

  • Мониторинговые каналы пишут, что угроза баллистики есть с Курщины или из Воронежа.
  • Оттуда летела очень быстрая цель, но прекратила существование или не фиксируется.
  • Это могли быть "Искандер" или КН-23.
15:05, 18 февраля

В каких областях тревога

Данные интерактивной карты:

14:58, 18 февраля

Скоростная цель на юге Сумщины в юго-западном направлении, – ВС.

14:57, 18 февраля

Угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога,
– Воздушные силы.

14:56, 18 февраля

В Киеве тревога.