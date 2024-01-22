Встретился с Зеленским и привез оборонный пакет: в Киев прибыл премьер Польши Туск

Утром 22 января в Украину прибыл премьер Польши. Это первый визит Дональда Туска в Киев после назначения на должность в декабре 2023 года.

Об этом сообщили в канцелярии премьера. Также показали соответствующее фото. Что известно о визите Дональда Туска, информирует 24 Канал.

Важно Туск заявил, что не позволит никому в своем правительстве строить позицию на антиукраинских настроениях

Туск встретился с Зеленским

По состоянию на 14.07 премьер-министр Польши Дональд Туск встретился с Владимиром Зеленским. Глава польского правительства также обнародовал фото из этой встречи.

Туск встретился с Зеленским в Киеве / Фото с аккаунта Дональда Туска в соцсети Х

В конце концов, прокомментировал встречу с Туском и сам президент Украины. Он сказал, что провел с Туском очень продуктивные переговоры по всем аспектам наших двусторонних отношений.

Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую постоянную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины,

– рассказал Зеленский.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что обсудил с главой польского правительства и возможность будущего совместного производства оружия. Украинский глава поблагодарил за поддержку Украины.

Что известно о визите премьера Польши

О прибытии польского премьера канцелярия сообщила в 9 часов утра 22 января. Также коротко рассказали о деталях визита.

Премьер-министр Дональд Туск начинает свой визит в Киев, где встретится с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Денисом Шмыгалем,

– отметили в соцсети Х, ранее известной как твиттер.

Визит Дональда Туска в Украину / Фото канцелярии премьера

Что этому предшествовало