В Украину прибыла одна из крупнейших партий Starlink из Польши: куда их направят

Польша продолжает оказывать нашему государству мощную помощь для победы над Россией. В частности, в пятницу, 30 декабря, в Украину поступила новая партия Starlink.

В этот же день они отправятся в Пункты несокрушимости, а также для поддержки медицинской и энергетической сферы. Премьер Шмигаль объяснил, что очень важно, чтобы украинцы оставались на связи с близкими, а критическая инфраструктура продолжала работать, несмотря на сложные ситуации.

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Украина получит еще больше Starlink

Шмигаль поблагодарил польских коллег за скорую помощь в кризисное время, которая без промедления была оказана. К слову, это уже третья партия Starlink, которую Украина получает от Польши и первая часть крупной партии, которая придет к концу января.

Вместе с предыдущими – это около 20 тысяч терминалов. Сейчас команда Минцифры продолжает вести переговоры со SpaceX и партнерами, чтобы Украина получила еще больше Старлинков.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, с каким оружием Украина окончательно победит врага. По его словам, нашим воинам нужны гаубицы.

Какие страны предоставили или планируют оказать военную помощь Украине / Инфографика 24 канала

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