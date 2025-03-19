В Украину прибыли дополнительные F-16, – Зеленский

Украина нуждалась в истребителях США F-16 и в прошлом году наконец начала их получать. Стало известно, что прибыла еще партия.

Владимир Зеленский 19 марта 2025 года рассказал, что в Украину прибыли дополнительные F-16. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Россияне врут о сбивании

Владимир Зеленский также прокомментировал российские заявления о сбивании истребителей США. Он подчеркнул, что на самом деле россияне ничего не сбивали.

А хорошая новость – несколько самолетов F-16 прилетели в Украину,

– объяснил он.

Истребители США на вооружении Украины уже начали участвовать в сбивании вражеских целей, которые Россия запускает по нашему государству. В частности, ранее стало известно, что украинский пилот на F-16 во время массированной атаки уничтожил 6 российских крылатых ракет. Это является первым таким событием в истории. Американские военные эксперты высоко оценили мастерство пилота.