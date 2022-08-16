Уже демонстрируют результаты в боях: в Украину прибыли еще 6 гаубиц M109 из Латвии

Латвия передала Украине еще 6 гаубиц M109. Эта техника уже показывает результаты на поле боя.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил латвийского коллегу Артиса Пабрикса за непреклонную поддержку.

Кстати Какое еще "незаметное" оружие, кроме HIMARS, нужно ВСУ для победы

Еще 6 гаубиц М109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя,

– рассказал Резников.

Министр добавил, что вместе мы победим.

Поддержка Латвии

Накануне Пабрикс сообщил, что Воздушные силы ВСУ получили от Латвии 4 вертолета. Их предоставили бесплатно. Министр подчеркивал, что Запад должен поддерживать Украину, пока она не освободит всю свою территорию от оккупантов.

Важно то, что Сейм Латвии 11 августа признал Россию государством, спонсирующим терроризм в мире. У Зеленского такой шаг назвали примером для других государств.

5 августа Латвия перестала выдавать визы гражданам России. Исключение – если едут на похороны к близким родственникам. Впоследствии Рига призвала Евросоюз прекратить выдавать визы россиянам и белорусам.

В конце июля сообщили, что Украина получит от Латвии новый транш военной помощи. В целом, поддержка от этой страны достигла суммы более 200 миллионов евро.

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