Украина вернула еще 4 детей из России и оккупированных территорий: трогательные кадры

Украина сумела вернуть домой четырех украинских детей, которых похитила Россия. Некоторые почти два года не видели родных.

Спасением детей занималась команда Save Ukraine (Спасем Украину). Соответствующее видео 25 января опубликовал основатель организации и бывший Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

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Что известно о возвращении украинских детей

Сегодня (25 января – 24 Канал) дети наконец встретились со своими родными после длительного расставания. Некоторые из них не виделись почти два года. Некоторых – родители не могли забрать уже несколько месяцев, и ребенка россияне хотели отдать в реабилитационный центр,

– рассказал Кулеба.

По его словам, эти испытания уже позади и эти дети находятся в безопасности.

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Кулеба отметил, что команда Save Ukraine вернула уже 231 украинского ребенка из России и временно оккупированных территорий. Для этого команда осуществила 15 спасательных миссий.

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