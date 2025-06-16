В Украину вернули еще 1245 тел погибших воинов
- Украина вернула 1245 тел погибших воинов, завершив обмен согласно Стамбульским договоренностям.
- В рамках договоренностей вернули 6057 тел, которые будут проходить экспертизы для идентификации.
- Репатриация осуществлена благодаря Координационному штабу, ВСУ, МВД Украины и другим структурам, при поддержке МККК.
Украина вернула домой еще более 1000 тел погибших граждан, среди которых, по словам России, украинские воины. Так 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, о которых стороны договорились в Стамбуле.
На украинскую территорию вернули еще 1245 тел. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
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На родную землю вернулись павшие защитники
Правоохранители вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что нынешний этап обмена телами погибших – завершающий.
За последнюю неделю таких обменов было несколько, последний раз героев возвращали в Украину в воскресенье, 15 июня. Всего в рамках Стамбульских договоренностей в Украину вернули 6057 тел наших граждан.
Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым – имя, жизнь, семья, ожидающая ответа. Спасибо всем, кто каждый день делал это тяжелое, но необходимое дело,
– отметил министр обороны.
Репатриацию тел воинов удалось провести благодаря Координационному штабу по обращению с военнопленными, Объединенному центру при СБУ, Вооруженным Силам Украины, МВД Украины, Офису Уполномоченного по правам человека, Секретариату Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других.
Особую помощь в обмене телами оказывал Международный Комитет Красного Креста.
Россия вернула тела погибших украинских воинов / Фото Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными
Военнослужащие ВСУ перевезут репатриированные тела в определенные государственные специализированные учреждения. Рустем Умеров заявил, что дальше Украина продолжит борьбу за возвращение остальных военнопленных, удерживаемых Россией.