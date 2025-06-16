В Украину вернули еще 1245 тел погибших воинов

Украина вернула домой еще более 1000 тел погибших граждан, среди которых, по словам России, украинские воины. Так 16 июня состоялся завершающий этап репатриационных мероприятий, о которых стороны договорились в Стамбуле.

На украинскую территорию вернули еще 1245 тел. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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На родную землю вернулись павшие защитники

Правоохранители вместе с экспертными учреждениями МВД проведут необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что нынешний этап обмена телами погибших – завершающий.

За последнюю неделю таких обменов было несколько, последний раз героев возвращали в Украину в воскресенье, 15 июня. Всего в рамках Стамбульских договоренностей в Украину вернули 6057 тел наших граждан.

Все они проходят идентификацию. Потому что за каждым – имя, жизнь, семья, ожидающая ответа. Спасибо всем, кто каждый день делал это тяжелое, но необходимое дело,

– отметил министр обороны.

Репатриацию тел воинов удалось провести благодаря Координационному штабу по обращению с военнопленными, Объединенному центру при СБУ, Вооруженным Силам Украины, МВД Украины, Офису Уполномоченного по правам человека, Секретариату Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других.

Особую помощь в обмене телами оказывал Международный Комитет Красного Креста.

Россия вернула тела погибших украинских воинов / Фото Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными

Военнослужащие ВСУ перевезут репатриированные тела в определенные государственные специализированные учреждения. Рустем Умеров заявил, что дальше Украина продолжит борьбу за возвращение остальных военнопленных, удерживаемых Россией.