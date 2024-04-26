В Украину вернули тела 140 павших защитников
26 апреля 2024, 12:38Читати новину українською
В Украину вернули тела 140 погибших украинских Героев. Из них 112 воевали на Донецком направлении.
Вернуть погибших военных удалось 26 апреля. Перед этим 12 апреля 2024 года в Украину вернули тела 99 павших защитников.
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Павших Героев удалось вернуть домой
В частности, удалось репатриировать 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел защитников с Сумского направления, 2 павших воинов на Запорожском направлении и одного – с Херсонского направления,
– заявили в штабе.
Там объяснили, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. После этого:
- представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших;
- тела наших Героев передадут семьям для достойного захоронения.
Возвращение тел погибших военных
- В Украину 12 апреля удалось вернуть тела 99 павших защитников. В частности, 77 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов с Запорожского направления и двух – с Харьковского направления.
- Перед этим 29 марта Украина вернула 121 павшего Героя. Среди них 12 Героев воевали на Луганском направлении, 107 – на Донецком направлении, двое – на Запорожском направлении.
- 15 марта в Украину вернули 100 погибших защитников. Тогда в Координационном штабе не рассказывали где воевали Герои.