В Украину вернули тела 140 павших защитников

В Украину вернули тела 140 погибших украинских Героев. Из них 112 воевали на Донецком направлении.

Вернуть погибших военных удалось 26 апреля. Перед этим 12 апреля 2024 года в Украину вернули тела 99 павших защитников.

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Павших Героев удалось вернуть домой

В частности, удалось репатриировать 112 тел защитников, воевавших на Донецком направлении, 20 павших воинов на Луганском направлении, 5 тел защитников с Сумского направления, 2 павших воинов на Запорожском направлении и одного – с Херсонского направления,

– заявили в штабе.

Там объяснили, что Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. После этого:

представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших;

тела наших Героев передадут семьям для достойного захоронения.

Возвращение тел погибших военных