На трассе в Венгрии столкнулись 5 грузовиков и 37 легковушек: жуткие кадры после пожара

У венгерского Будапешта на автотрассе М1 произошла масштабная авария. Предварительно известно, что столкнулись по меньшей мере 42 автомобиля.

После аварии на дороге вспыхнул сильный пожар. Предварительно известна причина аварии.

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Что известно об ужасной аварии в Венгрии

Машины столкнулись ориентировочно в 14:24 11 марта по местному времени в 30 километрах от Будапешта.

… Столкнулись 5 грузовиков и 37 легковых автомобилей. В результате аварии загорелось 19 автомобилей, пострадали 36 человек,

– сообщила венгерская полиция.

Они также отметили, что один человек имеет ранения, угрожающие жизни. Еще 13 человек имеют серьезные ранения.

По состоянию на 20:57 11 марта движение на трассе все еще было заблокировано. Полиция перекрыла движение по дороге в обоих направлениях.

Последствия аварии в Венгрии / Фото местной полиции

По данным издания Digi24, на место направили пожарных, полицию и скорую помощь, а также вертолеты. Пресса также предполагает, что причиной аварии могла стать пылевая буря, возникшая на трассе в момент столкновения Это ведь значительно ухудшило видимость на дороге.

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