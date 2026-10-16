В Виннице раздалась серия взрывов
Вражеские войска продолжают обстреливать города Украины. 16 октября под удар попала Винница.
Там прогремели взрывы. Об этом сообщает "Суспильне".
Что известно об атаке?
Прежде всего отметим, что воздушную тревогу в Винницкой области объявили около 13:17. Воздушные силы ВСУ предупреждали о реактивных БПЛА. Дроны летели, в частности, в направлении Жмеринки.
Также сообщалось о движении реактивного беспилотника по курсу на Винницу. Там около 16:21 был слышен звук взрыва.
Впоследствии Воздушные силы отмечали еще один дрон над Винницей в районе Электросети. Повторные взрывы прогремели около 16:28.
Заметим, что на момент публикации официальной информации о возможных последствиях атаки нет. Очевидно, местные власти смогут сообщить об этом позже. В этом случае мы обязательно обновим материал.
Обратите внимание! Воздушная угроза сохраняется над Украиной почти весь день. О движении ударных беспилотников оперативно читайте в хронологии 24 канала.
Какие еще города находились под ударом?
16 октября Россия атаковала Луцк и Волынскую область реактивными дронами. В Маневичах беспилотник попал в предприятие, вызвав угрозу выброса опасных веществ. В области есть погибший и пострадавшие. Т
акже российские войска дважды ударили по Харькову, где ранены. В Ровно в результате атаки уничтожен строительный гипермаркет "Демакс" и поврежден ТРЦ "Экватор".