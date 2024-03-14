В Винницкой области есть попадание дрона в жилой дом

Российские военные вечером 15 марта запустили дроны-камикадзе по Украине. Известно, что "Шахед" попал в жилой дом в Винницкой области.

Поздно вечером российские военные запустили несколько групп “Шахедов” по Украине. Дроны-камикадзе долетели также до Винницкой области, где один из них попал в жилой дом.

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Враг атаковал жилой дом

Подробнее об этом рассказал глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Он отметил, что в области зафиксировали попадание БПЛА в жилой дом.

Известно, что трех человек госпитализировали. На месте продолжают выполнять свою работу соответствующие службы.

Просьба не пренебрегать сигналы воздушной тревоги! До отбоя всем находиться в безопасных местах. Берегите себя и своих близких!

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что по состоянию на 22:15 воздушная тревога сохраняется в Хмельницкой и Винницкой областях. Не покидайте укрытий до тех пор, пока не будет сигнала об отбое. Этот простой алгоритм действий может уберечь ваше здоровье и жизнь!

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