В Винницкой области прогремели взрывы: регион атакуют БПЛА, есть попадания в критическую инфраструктуру
- В Винницкой области ночью 27 сентября прогремели взрывы из-за атаки российских ударных дронов-камикадзе.
- Есть попадания в критическую инфраструктуру, тревогу в регионе отменили в 01:00 27 сентября.
В Винницкой области ночью 27 сентября прогремели взрывы. Регион атаковали российские ударные дроны-камикадзе.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Винницкой ОВА Наталью Заболотную.
Что известно о последствиях взрывов в Винницкой области?
Тревогу в Гайсинском и Тульчинском районах Винницкой области объявили после 23:30 26 сентября. Воздушные силы писали о движении вражеских беспилотников в направлении этих районов.
Уже в 00:57 первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная написала, что Винницкая область находилась под атакой вражеских БПЛА.
Есть попадания в критическую инфраструктуру. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,
– отметила чиновница.
Все детали Заболотная пообещала предоставить позже. Тревогу в Винницкой области отменили в 01:00 27 сентября.
Кстати, генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала рассказывал, что оккупанты уже разведывают украинские энергетические объекты. Поэтому вполне возможно, что оккупанты попытаются бить по украинской энергетике, в результате чего могут быть отключения света.
В каких областях россияне целились по энергетике еще?
Российская армия 26 сентября также атаковала дронами Запорожскую область. В результате этого произошел пожар и почти 9 тысяч абонентов остались без света.
Днем ранее под ударом врага была энергетическая инфраструктура в Черниговской области. Из-за атаки около 30 тысяч абонентов Чернигова и частично Черниговского района оставались без света.
Также ночью 25 сентября враг также атаковал критическую инфраструктуру в Винницкой области. После российских ударов была обесточена часть Винницы и остановлено движение поездов.