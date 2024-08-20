В Винницкую область зашли сразу 12 вражеских дронов: сколько сбили

Россияне не прекращают воздушный террор. В частности, вражеские дроны атаковали Винницкую область.

Утром 20 августа в Винницком городском совете со ссылкой на ОВА рассказали об атаке и отметили, сколько целей удалось сбить противовоздушной обороне.

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Атака дронов на Винницкую область

По словам властей, системы ПВО ликвидировали 10 из 12 беспилотников, летевших на Винницкую область.

На Виннитчину зашло 12 вражеских дронов. По информации от ОВА, 10 БПЛА сбито в результате работы ПВО,

– пишет Винницкий городской совет.

Самое главное, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктурных объектов.

Воздушная тревога в Винницкой области ночью 20 августа длилась с 23:32 по 01:48, а затем с 05:57 по 06:12. Воздушные силы в течение этих временных промежутков информировали о движении вражеских целей и воздушных угроз.

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Добавим, что неспокойно ночью 20 августа было и в Тернопольской области. Мэр Сергей Надал призвал местных закрывать окна из-за горелого запаха. Впоследствии ОВА сообщила, что эксперты проводят замеры качества воздуха, и рекомендовала ограничить пребывание на улицах. Известно, что в городе вспыхнул пожар.

Кроме того, взрывы раздавались на Хмельнитчине и Киевской области. В столице обошлось без повреждений и разрушений, по словам начальника КГВА Сергея Попка. Россияне сначала атаковали город дронами, вскоре выпустили еще и крылатые ракеты, но ПВО успешно отработала по целям.

Что касается области, то ситуация не столь хорошая, однако попаданий в объекты критической инфраструктуры все равно нет. Собственно, вследствие падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение 4 частных домов и хозяйственной постройки региона. В домах выбиты окна и двери, повреждены стены, посечены фасады.

Утром Воздушные силы информировали, что противник в целом выпустил

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

1 крылатую ракету "Искандер-К";

управляемые авиационные ракеты Х-59;

26 ударных БПЛА типа "Шахед".

Удалось уничтожить, как утверждают защитники неба: