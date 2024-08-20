Уранці 20 серпня у Вінницькій міській раді з посиланням на ОВА розповіли про атаку та зазначили, скільки цілей вдалось збити протиповітряній обороні.

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Атака дронів на Вінниччину

За словами влади, системи ППО ліквідували 10 із 12 безпілотників, що летіли на Вінницьку область.

На Вінниччину зайшло 12 ворожих дронів. За інформацією від ОВА, 10 БпЛА збито внаслідок роботи ППО,

– пише Вінницька міська рада.

Щонайголовніше, обійшлось без постраждалих та пошкоджень інфраструктурних об'єктів.

Зверніть увагу! Повітряна тривога у Вінницькій області проти ночі 20 серпня тривала з 23:32 по 01:48, а потім з 05:57 по 06:12. Повітряні сили упродовж цих часових проміжків інформували стосовно руху ворожих цілей та повітряних загроз.

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Додамо, що неспокійно вночі 20 серпня було і в Тернопільській області. Мер Сергій Надал закликав місцевих зачиняти вікна через горілий запах. Згодом ОВА повідомила, що експерти проводять заміри якості повітря, та рекомендувала обмежити перебування на вулицях. Відомо, що в місті спалахнула пожежа.

Крім того, вибухи лунали на Хмельниччині та Київщині. У столиці обійшлось без пошкоджень та руйнувань, за словами начальника КМВА Сергія Попка. Росіяни спершу атакувати місто дронами, згодом випустили ще й крилаті ракети, але ППО успішно відпрацювала по цілях.

Що стосується області, то ситуація не настільки добра, проте влучань в об'єкти критичної інфраструктури все одно немає. Власне, унаслідок падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження 4 приватних будинків та господарчої будівлі регіону. У будинках вибиті вікна та двері, пошкоджені стіни, посічені фасади.

Вранці Повітряні сили інформували, що противник загалом випустив:

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

1 крилату ракету "Іскандер-К";

керовані авіаційні ракети Х-59;

26 ударних БпЛА типу "Шахед".

Вдалось знищити, як стверджують захисники неба: