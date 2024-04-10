В ВМС рассказали, как упал вражеский Ка-27 в Крыму и какова судьба его экипажа
Источник:"Радио Свобода"
Во временно оккупированном Крыму утром упал российский вертолет типа Ка-27. В Военно-морских силах ВСУ рассказали детали "посадки" вражеского транспорта.
Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что был взрыв Ка-27 в воздухе. О падении вертолета капитан 3 ранга сообщил утром 10 апреля.
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Что Военно-морские силы ВСУ рассказали о падении Ка-27
По имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию по этому поводу. Продолжалась поисковая операция. Были привлечены другие вертолеты. Привлекли катер "Раптор",
– рассказал Дмитрий Плетенчук.
По его словам, вертолет упал недалеко от Черноморского.
Информации о судьбе экипажа пока нет, ведь утром 10 апреля еще продолжалась поисковая операция.
Дмитрий Плетенчук объяснил, что падение Ка-27 укладывается в новоизбранную тактику нового руководства Черноморского флота.
"Кстати, об этом постоянно спрашивают. Так, можем добавить, что, кроме того, что они догадались применить подводную лодку, они так же усиливают воздушную составляющую. И именно для того, чтобы патрулировать побережье, чтобы выявлять заранее потенциальные опасности", – пояснил спикер.
Плетенчук рассказал о падении Ка-27: смотрите видео
Он уточнил, что именно из-за увеличения применения авиации, включая старую, будет увеличиваться количество таких падений, как в этот раз.
Впоследствии в эфире Media Center Ukraine - Ukrinform Дмитрий Плетенчук добавил, что скорее всего, вертолет упал не только по чисто техническим причинам.
"Видимо, у него на борту произошло какое-то событие", – сказал представитель, однако не уточнил, что именно там могло случиться.
Что известно о падении Ка-27
- Дмитрий Плетенчук рассказал, что в Крыму "приземлился" российский вертолет Ка-27, который предназначен для обороны флота. Инцидент произошел на рассвете 10 апреля.
- Представитель Военно-морских сил ВСУ заявил: "Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел".
- Перед этим капитан 3 ранга объяснял, что после назначения нового главы Черноморского флота враг частично изменил тактику действий флота. В частности, оккупанты начали использовать как платформу для запуска именно подводные носители.
- Дмитрий Плетенчук рассказал, что пока есть единственный подтвержденный раз использования этой платформы – это обстрел с подводной лодки 6 апреля. Зато других изменений в тактике оккупантов не было.