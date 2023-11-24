Россияне утверждают, что была "атака беспилотников на воинскую часть" в Волгоградской области

В ночь на пятницу 24 ноября якобы произошел удар дронами по территории России. 24 Канал расскажет, что известно.

Оккупанты утверждают, что БПЛА попытались атаковать воинскую часть. Местом вероятной атаки называют Волгоградскую область.

Смотрите также Ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами, – Генштаб.

Где была атака

Если конкретно, то, по сообщениям российских пропагандистских СМИ, ночной удар пришелся на Городищенский район Волгоградской области. Три беспилотника самолетного типа, летевших в сторону воинской части, якобы были подавлены РЭБ, а один из дронов вообще "упал на территории части и взорвался". Утверждают, что в результате этого никто не пострадал и ничего не было разрушено.



Где расположен Городищенский район Волгоградской области: показываем на карте

Крупнейшими городами, близкими к этому району, являются Ростов-на-Дону на западе и Саратов на севере. На востоке уже начинается граница Казахстана.

Пожары в России

Уже вторую ночь подряд в Подмосковье горят электроподстанции. Раньше это было в Лыткарино, а минувшей ночью – в Люблино. Возможно, загорелся трансформатор. Впрочем, потушить пожар сложно, потому что по состоянию на пять утра все еще горело. Россияне объясняют, что это потому, что сооружение высокое, и уверяют: пожар не повлияет на саму Москву.